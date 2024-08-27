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Лион оформил трансфер опорника из Венеции

Франция

Тессманн переходит в Лигу 1

Лион оформил трансфер опорника из Венеции

Getty Images/Global Images Ukraine

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Американский опорный полузащитник Таннер Тессманн стал новым игроком "Лиона".

22-летний футболист, выступавший за "Венецию", подписал пятилетний контракт с французским клубом - до 30 июня 2029 года.

По информации французских СМИ, "Лион" заплатил за Тессманна 6 миллионов евро. Кроме того, "Венеция" получит 10% от суммы будущего трансфера игрока.

Добавим, Таннер в прошлом сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Лион Венеция
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Опубликовал: Екатерина Власова
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