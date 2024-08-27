Лион оформил трансфер опорника из Венеции

Американский опорный полузащитник Таннер Тессманн стал новым игроком "Лиона".

22-летний футболист, выступавший за "Венецию", подписал пятилетний контракт с французским клубом - до 30 июня 2029 года.

По информации французских СМИ, "Лион" заплатил за Тессманна 6 миллионов евро. Кроме того, "Венеция" получит 10% от суммы будущего трансфера игрока.

✍ @frantanjam5 est Lyonnais ????????????



L’international américain Tanner Tessmann nous rejoint jusqu'en 2029 ????????



???? Le communiqué ???? https://t.co/ZF6b17myMD#Tessmann2029 — Olympique Lyonnais (@OL) August 27, 2024

Добавим, Таннер в прошлом сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.