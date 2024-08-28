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Новичок Лиги 1 арендовал одноклубника Забарного

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Новичок Лиги 1 арендовал одноклубника Забарного

Auxerre

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"Борнмут" отдал в аренду "Осеру" 24-летнего атакующего полузащитника Хамеда Траоре.

Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон. Право выкупа для французского клуба не предусматривается.

Вторую половину прошлого сезона Хамед провёл в аренде в "Наполи", не отметившись результативными действиями за 11 матчей.

Напомним, Траоре перешёл в "Борнмут" в январе 2023 года из "Сассуоло" за 25,6 млн. евро.

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Борнмут Хамед Траоре Осер
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Источник:
Auxerre
Опубликовал: Александр Бураков
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