Новичок Лиги 1 арендовал одноклубника Забарного

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Auxerre
"Борнмут" отдал в аренду "Осеру" 24-летнего атакующего полузащитника Хамеда Траоре.
Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон. Право выкупа для французского клуба не предусматривается.
Вторую половину прошлого сезона Хамед провёл в аренде в "Наполи", не отметившись результативными действиями за 11 матчей.
Напомним, Траоре перешёл в "Борнмут" в январе 2023 года из "Сассуоло" за 25,6 млн. евро.
???? Allez, bonne soirée la #TeamAJA ???????? pic.twitter.com/T1n1FgaYDc— AJ Auxerre (@AJA) August 27, 2024
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Источник:Auxerre
Опубликовал: Александр Бураков
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