Новичок Лиги 1 арендовал одноклубника Забарного

"Борнмут" отдал в аренду "Осеру" 24-летнего атакующего полузащитника Хамеда Траоре.

Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон. Право выкупа для французского клуба не предусматривается.

Вторую половину прошлого сезона Хамед провёл в аренде в "Наполи", не отметившись результативными действиями за 11 матчей.

Напомним, Траоре перешёл в "Борнмут" в январе 2023 года из "Сассуоло" за 25,6 млн. евро.