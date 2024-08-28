Ланс достиг полной договоренности с Ромой по трансферу Кевина Дансо

Недавно "Ланс" отклонил первое предложение "Ромы" в размере чуть более 20 млн евро по приобретению Кевина Дансо. "Волки" продолжили свои переговоры с французами и теперь они достигли своей цели.

По информации Foot Mercato, после длительных переговоров, которые завершились во вторник вечером, австриец все же присоединится к "Роме" Даниэле Де Росси. Итальянский клуб договорился об оплачиваемой аренде с обязательством выкупа защитника за сумму от 23 до 25 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Кевин Дансо провел 38 матчей и отметился одним забитым мячом.