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Ланс достиг полной договоренности с Ромой по трансферу Кевина Дансо
Австриец будет играть в Италии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно "Ланс" отклонил первое предложение "Ромы" в размере чуть более 20 млн евро по приобретению Кевина Дансо. "Волки" продолжили свои переговоры с французами и теперь они достигли своей цели.
По информации Foot Mercato, после длительных переговоров, которые завершились во вторник вечером, австриец все же присоединится к "Роме" Даниэле Де Росси. Итальянский клуб договорился об оплачиваемой аренде с обязательством выкупа защитника за сумму от 23 до 25 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Кевин Дансо провел 38 матчей и отметился одним забитым мячом.
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