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Брест договорился с Лансом о переходе Массадио Айдары

Франция

Об этом сообщает Foot Mercato

Брест договорился с Лансом о переходе Массадио Айдары

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Продолжается работа "Бреста" на трансферном рынке. Учитывая участие бретонцев в Лиге чемпионов, клуб работает над укреплением состава, чтобы быть конкурентоспособным на нескольких фронтах.

Сообщается, что на этой неделе к "пиратам" должен присоединиться Массадио Айдара из "Ланса". Переход защитника состоится после того, как игрок сыграет ответный матч Лиги конференций против "Панатинаикоса", который состоится 29 августа. Айдара присоединится к "Бресту" без какого-либо трансферного вознаграждения.

Добавим, что в прошлом сезоне 31-летний левый защитник провел 25 матчей и отметился одним ассистом.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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