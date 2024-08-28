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Брест договорился с Лансом о переходе Массадио Айдары
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжается работа "Бреста" на трансферном рынке. Учитывая участие бретонцев в Лиге чемпионов, клуб работает над укреплением состава, чтобы быть конкурентоспособным на нескольких фронтах.
Сообщается, что на этой неделе к "пиратам" должен присоединиться Массадио Айдара из "Ланса". Переход защитника состоится после того, как игрок сыграет ответный матч Лиги конференций против "Панатинаикоса", который состоится 29 августа. Айдара присоединится к "Бресту" без какого-либо трансферного вознаграждения.
Добавим, что в прошлом сезоне 31-летний левый защитник провел 25 матчей и отметился одним ассистом.
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