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Реймс подпишет защитника Айнтрахта Аурелио Бута
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реймс" продолжает свою работу на трансферном рынке. Французский клуб в ближайшее время пополнится игроком защитного звена.
Сообщается, что "Реймс" подпишет Аурелио Бута из франкфуртского "Айнтрахта". 27-летний игрок присоединится к новому клубу на правах аренды. В ближайшее время правый защитник должен пройти медицинское обследование в "Реймсе".
Добавим, что в прошлом сезоне Аурелио Бута провел 41 матч, где отметился голом и 3 ассистами.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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