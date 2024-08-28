Реймс подпишет защитника Айнтрахта Аурелио Бута

"Реймс" продолжает свою работу на трансферном рынке. Французский клуб в ближайшее время пополнится игроком защитного звена.

Сообщается, что "Реймс" подпишет Аурелио Бута из франкфуртского "Айнтрахта". 27-летний игрок присоединится к новому клубу на правах аренды. В ближайшее время правый защитник должен пройти медицинское обследование в "Реймсе".

Добавим, что в прошлом сезоне Аурелио Бута провел 41 матч, где отметился голом и 3 ассистами.