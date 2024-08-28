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Реймс подпишет защитника Айнтрахта Аурелио Бута

Франция

Об этом сообщает Foot Mercato

Реймс подпишет защитника Айнтрахта Аурелио Бута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реймс" продолжает свою работу на трансферном рынке. Французский клуб в ближайшее время пополнится игроком защитного звена.

Сообщается, что "Реймс" подпишет Аурелио Бута из франкфуртского "Айнтрахта". 27-летний игрок присоединится к новому клубу на правах аренды. В ближайшее время правый защитник должен пройти медицинское обследование в "Реймсе".

Добавим, что в прошлом сезоне Аурелио Бута провел 41 матч, где отметился голом и 3 ассистами.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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