  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ницца арендовала перспективного нападающего Боруссии Дортмунд
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ницца арендовала перспективного нападающего Боруссии Дортмунд

Франция
Обновлено

Подтверждено

Ницца арендовала перспективного нападающего Боруссии Дортмунд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ницца" арендовала нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко до 30 июня 2025 года.

Французский клуб в конце сезона 2024/25 может активировать пункт о выкупе игрока, который является необязательным.

"Я хотел бы поблагодарить руководство, тренеров, товарищей по команде, персонал и болельщиков, которые сопровождали и поддерживали меня в моем путешествии. Теперь для меня начинается новая глава в карьере", - сказал Мукоко.

Воспитанник "Боруссии Д" в прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов.

По теме
yellow-arrow
Реймс подпишет защитника Айнтрахта Аурелио Бута
yellow-arrow
Брест договорился с Лансом о переходе Массадио Айдары
yellow-arrow
Новичок Лиги 1 арендовал одноклубника Забарного
Боруссия (Дортмунд) Ницца Юссуфа Мукоко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OGC Nice
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости