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Ницца арендовала перспективного нападающего Боруссии Дортмунд
Подтверждено
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ницца" арендовала нападающего дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко до 30 июня 2025 года.
Французский клуб в конце сезона 2024/25 может активировать пункт о выкупе игрока, который является необязательным.
"Я хотел бы поблагодарить руководство, тренеров, товарищей по команде, персонал и болельщиков, которые сопровождали и поддерживали меня в моем путешествии. Теперь для меня начинается новая глава в карьере", - сказал Мукоко.
August 28, 2024
Воспитанник "Боруссии Д" в прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов.
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