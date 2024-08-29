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Нант арендовал у Вольфсбурга защитника Николя Козза

Франция

Футболист снова возвращается во Францию

Нант арендовал у Вольфсбурга защитника Николя Козза

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Нант" продолжает укреплять свой состав во время летнего трансферного окна. "Канарейки" решили во второй раз арендовать игрока "Вольфсбурга" Николя Козза. Левый защитник вторую половину прошлой кампании также провел в составе "Нанта".

"Я счастлив, доволен и готов начать сезон. Несмотря на то, что он уже начался, я готов физически и провел хорошую подготовку. Теперь осталось только играть", - заявил после перехода 25-летний француз.

Добавим, что "Нант" арендовал Николя Козза на один год. В прошлом сезоне он в общей сложности сыграл 20 поединков во всех турнирах.

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Источник:
Нант
Опубликовал: Александр Гресь
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