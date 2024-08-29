Нант арендовал у Вольфсбурга защитника Николя Козза

"Нант" продолжает укреплять свой состав во время летнего трансферного окна. "Канарейки" решили во второй раз арендовать игрока "Вольфсбурга" Николя Козза. Левый защитник вторую половину прошлой кампании также провел в составе "Нанта".

"Я счастлив, доволен и готов начать сезон. Несмотря на то, что он уже начался, я готов физически и провел хорошую подготовку. Теперь осталось только играть", - заявил после перехода 25-летний француз.

Добавим, что "Нант" арендовал Николя Козза на один год. В прошлом сезоне он в общей сложности сыграл 20 поединков во всех турнирах.