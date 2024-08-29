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Рома проявляет интерес к вингеру Вильярреала
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильярреал" находится сейчас в непростой ситуации. Несмотря на свои выступления и поддержку Марселино, Арно Данджума вполне может покинуть клуб до окончания трансферного рынка.
Сообщается, что "Рома" проявляет интерес к 27-летнему вингеру. Римляне столкнутся с серьезной конкуренцией за приобретение этого игрока, поскольку на него также претендуют "Лион" и "Лилль". По данным transfermarkt, стоимость вингера 13 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Арно Данджума в составе "Эвертона" провел 21 матч и отметился 2 голами.
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