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Реал не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции
Известна причина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав сборной на матчи Лиги наций против Италии и Бельгии. Как и ожидалось, в список попал звездный форвард "Реала" Килиан Мбаппе.
Как сообщает RMC Sport, мадридский клуб не очень хотел отпускать Килиана в сборную. Испанцы хотели, чтобы футболист отдохнул во время матчей Лиги наций.
Но это касается не только Мбаппе. "Реал" надеялся, что как можно больше игроков, которые принимали участие в чемпионате Европы-2024, отдохнут во время международной паузы.
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