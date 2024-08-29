Реал не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав сборной на матчи Лиги наций против Италии и Бельгии. Как и ожидалось, в список попал звездный форвард "Реала" Килиан Мбаппе.

Как сообщает RMC Sport, мадридский клуб не очень хотел отпускать Килиана в сборную. Испанцы хотели, чтобы футболист отдохнул во время матчей Лиги наций.

Но это касается не только Мбаппе. "Реал" надеялся, что как можно больше игроков, которые принимали участие в чемпионате Европы-2024, отдохнут во время международной паузы.