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Защитник Боруссии Д Кулибали в новом сезоне будет играть во французском клубе, вышедшем в ЛЧ

Франция
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Об этом говорится на сайте французского клуба

Защитник Боруссии Д Кулибали в новом сезоне будет играть во французском клубе, вышедшем в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брест" продолжает свою работу на трансферном рынке. Учитывая ограниченные финансовые возможности и участие бретонцев в Лиге чемпионов, французский клуб в очередной раз прибегнул к аренде игрока.

"Пираты" подписали центрального защитника дортмундской "Боруссии" Сумаила Кулибали. 20-летний игрок проведет в "Бресте" один сезон, после чего вернется в клуб Бундеслиги.

Добавим, что в прошлом сезоне в аренде в "Антверпене" Сумаила Кулибали провел 34 матча во всех турнирах.

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Источник:
Брест
Опубликовал: Александр Гресь
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