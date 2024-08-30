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Защитник Боруссии Д Кулибали в новом сезоне будет играть во французском клубе, вышедшем в ЛЧ
Об этом говорится на сайте французского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брест" продолжает свою работу на трансферном рынке. Учитывая ограниченные финансовые возможности и участие бретонцев в Лиге чемпионов, французский клуб в очередной раз прибегнул к аренде игрока.
"Пираты" подписали центрального защитника дортмундской "Боруссии" Сумаила Кулибали. 20-летний игрок проведет в "Бресте" один сезон, после чего вернется в клуб Бундеслиги.
Добавим, что в прошлом сезоне в аренде в "Антверпене" Сумаила Кулибали провел 34 матча во всех турнирах.
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