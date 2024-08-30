Защитник Боруссии Д Кулибали в новом сезоне будет играть во французском клубе, вышедшем в ЛЧ

"Брест" продолжает свою работу на трансферном рынке. Учитывая ограниченные финансовые возможности и участие бретонцев в Лиге чемпионов, французский клуб в очередной раз прибегнул к аренде игрока.

"Пираты" подписали центрального защитника дортмундской "Боруссии" Сумаила Кулибали. 20-летний игрок проведет в "Бресте" один сезон, после чего вернется в клуб Бундеслиги.

Добавим, что в прошлом сезоне в аренде в "Антверпене" Сумаила Кулибали провел 34 матча во всех турнирах.