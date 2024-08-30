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Монако расстался с защитником, проведшим в клубе пять лет

Франция

Опытный чилиец отправляется в Италию

Монако расстался с защитником, проведшим в клубе пять лет

Torino

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Защитник "Монако" Гильермо Марипан перешёл в "Торино".

Контракт с 30-летним чилийцем подписан до 30 июня 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. По информации Transfermakt, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

В составе монегасков Марипан провёл 150 матчей, в которых отметился 13 голами и 2 результативными передачами.

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Источник:
Torino
Опубликовал: Александр Бураков
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