Монако расстался с защитником, проведшим в клубе пять лет

Защитник "Монако" Гильермо Марипан перешёл в "Торино".

Контракт с 30-летним чилийцем подписан до 30 июня 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. По информации Transfermakt, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

В составе монегасков Марипан провёл 150 матчей, в которых отметился 13 голами и 2 результативными передачами.