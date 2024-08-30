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Монако расстался с защитником, проведшим в клубе пять лет
Опытный чилиец отправляется в Италию
Torino
Защитник "Монако" Гильермо Марипан перешёл в "Торино".
Контракт с 30-летним чилийцем подписан до 30 июня 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. По информации Transfermakt, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
В составе монегасков Марипан провёл 150 матчей, в которых отметился 13 голами и 2 результативными передачами.
Guillermo Maripán entra nella famiglia del Toro, benvenuto! ???????? pic.twitter.com/ExDzXjZnu9— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 29, 2024
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Источник:Torino
Опубликовал: Александр Бураков
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