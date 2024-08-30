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Реймс арендовал у Айнтрахта правого латераля
Об этом говорится на сайте французского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Реймса" продолжает укреплять состав своей команды этим летом. "Красно-белые" арендовали на сезон Аурелио Бута из франкфуртского "Айнтрахта". Кроме того, французы имеют опцию выкупа 27-летнего правого защитника.
"Мы рады приветствовать Аурелио Бута, нашего нового правого защитника. Это энергичный, быстрый игрок, способный делать много пробежек по своему флангу и выходить вперед в атаке. Его опыт выступлений в Португалии, Бельгии и Германии свидетельствует о его способности адаптироваться к различным лигам. Его опыт выступлений на самом высоком уровне и зрелость станут главными преимуществами для нашей команды в этом сезоне", - заявил генеральный директор "Реймса" Матье Лакур.
Добавим, что в прошлом сезоне Аурелио Бута провел 41 матч, где отметился голом и 3 ассистами.
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