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Коллектив Де Дзерби арендовал одноклубника Миколенко
Обратно к мерсисайдцам уже может не вернуться
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Эвертона" Неаль Мопе перешел на правах годичной аренды в "Марсель".
Отмечается, что у французского клуба останется опция последующего выкупа 28-летнего футболиста.
В сезоне 2023/24 Мопе записал на свой счёт 8 голов и 8 результативных передач в 34 матчах.
Bienvenue à Marseille ???????????????? ✍️????⚪️ pic.twitter.com/WvnyuVFe3k— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 30, 2024
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Опубликовал: Александр Бураков
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