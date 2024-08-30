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Коллектив Де Дзерби арендовал одноклубника Миколенко

Франция

Обратно к мерсисайдцам уже может не вернуться

Коллектив Де Дзерби арендовал одноклубника Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Эвертона" Неаль Мопе перешел на правах годичной аренды в "Марсель".

Отмечается, что у французского клуба останется опция последующего выкупа 28-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Мопе записал на свой счёт 8 голов и 8 результативных передач в 34 матчах.

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Эвертон (Ливерпуль) Марсель Нил Мопе
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Опубликовал: Александр Бураков
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