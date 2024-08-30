30-летний ветеран Ренна перебрался в чемпионат Катара

Полузащитник "Ренна" Бенжамин Бурижо перешёл в катарский "Аль-Духаиль".

По информации СМИ, стороны заключили контракт до лета 2027 года. Сумма трансфера составила 10 млн. евро.

Свою профессиональную карьеру Бурижо начал в "Лансе". В 2017 году Бенжамин перебрался в "Ренн", и с того времени провёл за "красно-чёрных" 311 официальный поединок, в которых отличился 66 голами и 66 результативными передачами.