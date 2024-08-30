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30-летний ветеран Ренна перебрался в чемпионат Катара
Существенная потеря для французского клуба
Al-Duhail
Полузащитник "Ренна" Бенжамин Бурижо перешёл в катарский "Аль-Духаиль".
По информации СМИ, стороны заключили контракт до лета 2027 года. Сумма трансфера составила 10 млн. евро.
Свою профессиональную карьеру Бурижо начал в "Лансе". В 2017 году Бенжамин перебрался в "Ренн", и с того времени провёл за "красно-чёрных" 311 официальный поединок, в которых отличился 66 голами и 66 результативными передачами.
بنجامين بوريجو ????????— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) August 30, 2024
أهــلاً بك في كتيبة الطوفــان ????❤️#الدحيل | #قطر pic.twitter.com/NFJDXw8H68
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Источник:Al-Duhail
Опубликовал: Александр Бураков
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