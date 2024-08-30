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Ренн отправил в аренду к новичку Лиги чемпионов Ибрагима Салаха

Франция

Марокканец сможет дебютировать в самом престижном еврокубке уже в сентябре

Ренн отправил в аренду к новичку Лиги чемпионов Ибрагима Салаха

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брест" продолжает укреплять свой состав до конца трансферного окна.

Как говорится на официальном сайте бретонского клуба, "пираты" подписали игрока "Ренна" Ибрагима Салаха. "Брест" арендовал марокканского вингера на один сезон и одновременно имеет опцию выкупа футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Ибрагим Салах провел 33 матча, где отметился 8 голами и результативной передачей.

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Источник:
Брест
Опубликовал: Александр Гресь
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