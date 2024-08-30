Ренн отправил в аренду к новичку Лиги чемпионов Ибрагима Салаха

"Брест" продолжает укреплять свой состав до конца трансферного окна.

Как говорится на официальном сайте бретонского клуба, "пираты" подписали игрока "Ренна" Ибрагима Салаха. "Брест" арендовал марокканского вингера на один сезон и одновременно имеет опцию выкупа футболиста.

???????????????????????????? ????????????????????, à la pointe Bretagne ????⚪



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???? ???????????????????????? ???????? | Partenaire mercato pic.twitter.com/1ZFbouKP4M — Stade Brestois 29 (@SB29) August 30, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне Ибрагим Салах провел 33 матча, где отметился 8 голами и результативной передачей.