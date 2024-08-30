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Голкипер Челси продолжит карьеру в Лиге 1
Синие решили отдать Джордже Петровича в аренду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" очень активен в летнем трансферном окне. На этот раз "синие" решили отдать "Страсбуру" в аренду своего голкипера Джордже Петровича.
24-летний вратарь будет игроком французского клуба до 30 июня 2025 года.
Djordje Petrovic has completed a season-long loan move to Ligue side, RC Strasbourg.— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2024
Джордже выступает за "Челси" с лета 2023 года, за это время сыграл 31 матч, из которых 7 поединков отыграл на ноль.
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Источник:Chelsea FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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