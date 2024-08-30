Голкипер Челси продолжит карьеру в Лиге 1

"Челси" очень активен в летнем трансферном окне. На этот раз "синие" решили отдать "Страсбуру" в аренду своего голкипера Джордже Петровича.

24-летний вратарь будет игроком французского клуба до 30 июня 2025 года.

Djordje Petrovic has completed a season-long loan move to Ligue side, RC Strasbourg. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2024

Джордже выступает за "Челси" с лета 2023 года, за это время сыграл 31 матч, из которых 7 поединков отыграл на ноль.