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Голкипер Челси продолжит карьеру в Лиге 1

Франция
Обновлено

Синие решили отдать Джордже Петровича в аренду

Голкипер Челси продолжит карьеру в Лиге 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" очень активен в летнем трансферном окне. На этот раз "синие" решили отдать "Страсбуру" в аренду своего голкипера Джордже Петровича.

24-летний вратарь будет игроком французского клуба до 30 июня 2025 года.

Джордже выступает за "Челси" с лета 2023 года, за это время сыграл 31 матч, из которых 7 поединков отыграл на ноль.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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