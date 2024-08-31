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ПСЖ отдал испанского полузащитника в аренду Вест Хэму

Франция

Карлос Солер будет играть в чемпионате Англии

ПСЖ отдал испанского полузащитника в аренду Вест Хэму

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "ПСЖ" Карлос Солер перешел в "Вест Хэм" на правах аренды.

По имеющейся информации, аренда рассчитана до конца этого сезона. Отметим, что сделка была оформлена в последний день трансферного окна.

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Солер стал девятым новичком английского клуба этого межсезонья.

Напомним, в прошлом сезоне 27-летний испанец сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

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Источник:
Офіційний сайт Вест Хема
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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