ПСЖ отдал испанского полузащитника в аренду Вест Хэму

Полузащитник "ПСЖ" Карлос Солер перешел в "Вест Хэм" на правах аренды.

По имеющейся информации, аренда рассчитана до конца этого сезона. Отметим, что сделка была оформлена в последний день трансферного окна.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Солер стал девятым новичком английского клуба этого межсезонья.

Напомним, в прошлом сезоне 27-летний испанец сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи.