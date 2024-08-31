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ПСЖ отдал испанского полузащитника в аренду Вест Хэму
Карлос Солер будет играть в чемпионате Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "ПСЖ" Карлос Солер перешел в "Вест Хэм" на правах аренды.
По имеющейся информации, аренда рассчитана до конца этого сезона. Отметим, что сделка была оформлена в последний день трансферного окна.
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Солер стал девятым новичком английского клуба этого межсезонья.
Напомним, в прошлом сезоне 27-летний испанец сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи.
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Источник:Офіційний сайт Вест Хема
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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