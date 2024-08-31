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Возвращение в Европу. Ренн купил Жоту Невеша

Франция

Контракт на 3 роки

Возвращение в Европу. Ренн купил Жоту Невеша

Ренн

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Вингер "Аль-Иттихад" Жота Невеш перешел в "Ренн".

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По имеющейся информации, 25-летний португалец перешел в "Ренн" за 8 миллионов евро, заключив контракт на три года.

Напомним, в прошлом сезоне Жота в составе "Аль-Иттихад" провел 25 игр во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 1 результативную передачу. Добавим, что до перехода в Саудовскую лигу Жота играл за "Селтик".

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Ренн Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
Офіційний сайт Ренна
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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