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Возвращение в Европу. Ренн купил Жоту Невеша
Контракт на 3 роки
Ренн
Вингер "Аль-Иттихад" Жота Невеш перешел в "Ренн".
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По имеющейся информации, 25-летний португалец перешел в "Ренн" за 8 миллионов евро, заключив контракт на три года.
Напомним, в прошлом сезоне Жота в составе "Аль-Иттихад" провел 25 игр во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 1 результативную передачу. Добавим, что до перехода в Саудовскую лигу Жота играл за "Селтик".
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Источник:Офіційний сайт Ренна
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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