Лига 1. 3-й тур

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Марсель 1:3

Голы: Бабика 90 – Гринвуд 16, 17, Кресуэлл 52 (аг)

Видалення: Магрі 27

Встречайте квартет Bad Boys – Гринвуд, Харит, Ваи и Энрике. После отъезда последней суперзвезды из Парижа именно атака "Марселя" обречена быть самой яркой в Лиге 1. Молодые, дико талантливые и все как один со сложностями в характере. Гринвуд и компания сегодня разорвали очередную оборону, решив матч с "Тулузой" еще в первые 17 минут. Снова был фри флоу впереди, но теперь мы увидели и зачатки работы Де Дзерби без мяча.

С "Брестом" мы увидели как летален может быть "Олимпик" на пространстве. Против "Реймса" – позиционную атаку и неплохие зачатки билд-апа. Сегодня – противостояние этому самому билд-апу. В дебюте "Марсель" дважды накрыл хозяев при выходе из обороны, при этом вся верхняя четверка отрабатывала на полную.

В первой голевой атаке круто накрыл соперника в центре поля Мерлен. Разыграл комбинацию с Луисом Энрике, который в итоге и ассистировал своему новому другу Гринвуду. Мейсон летально открылся в штрафной за спиной соотечественника Кресвела, после чего в одно касание мастерски зафинишил. А ровно через минуту Ваи перехватит передачу того же Кресвела, и транзитом через Энрике передаст Гринвуду, который одним касанием отправит мяч в домик киперу.

К сожалению, веселую игру убило удаление. Магри за агрессивную игру на Кондогбия получит удаление, после чего всерьез уже "Марсель" не штурмовал. А "Тулуза" больше думала о том, чтобы избежать откровенного унижения. Но все же все равно впечатляет всего 1 удар за матч. Это кроме парковки от "Тулузы" еще и свидетельствует об игре "Марселя" без мяча. Реально качественно. Де Дзерби даже такой компании может привить рабочую этику.

Напоследок констатируем. Гринвуд забил 5 голов в 3 дебютных турах Лиги 1. За полстолетия такое удавалось только одному человеку. И Мейсону в его сторону идти не стоит. Это был Балотелли. Как бы не хотелось, чтобы Гринвуд пошел по пути бывшего соседа по Манчестеру. Если кто и может этому помешать, так это Де Дзерби.

Тулуза: Рест, Маккензи, Николайсен, Крессуэлл (Сидибе, 63), Гбоо (Шмидт, 76), Абухляль (Каманси, 63), Деннум (Кинг, 76), Кассерес (Бабика, 63), Сьерро, Суасо, Магри

Марсель: Рульи, Брассье, Корнелиус, Мурильо, Мерлен, Кондогбиа (Ронжье, 86), Хейбьерг (Меите, 86), Харит (Карбони, 66), Луис Энрике (Роу, 66), Гринвуд, Ваи (Мопе, 76)