Лига 1. 3-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – ПСЖ 1:3

Голы: Жегрова 78 – Витинья 33 (п), Барколя 36, Коло Муани 90+2

"Пари Сен-Жермен" стал единоличным лидером Лиги 1 после третьей победы кряду. Остальные без потерь даже такую короткую дистанцию пройти не смогли. Очередной жертвой парижан стал "Лилль", который после двух грубых ошибок в первом тайме не имел реальных шансов вернуться в игру.

Приоритетом "Лилля" на фоне квалификации в Лигу Чемпионов явно был не бой с "Пари Сен-Жермен". И это было видно из их стартового плана на игру. К "Славии" явно готовились внимательнее. Не говоря уже о банальной необходимости ротировать, из-за которых "доги" сегодня вышли с первых минут без Джонатана Дэвида, Кабелла и Менье.

"Доги" довольно быстро проиграли центр поля и смирились с участью жертвы. ПСЖ инициативу захватил, но игру форсировать не спешил. Парижане умышленно перегружали маломобильную опорную зону соперника, вытягивали ЦЗ из линии, а затем атаковали созданные зазоры. Большую часть из них создал Асенсио, который исполнял уже привычную ему роль ложной девятки.

А для двух взятий ворот еще до перерыва хватило и вовсе создания ситуаций 1 на 1 для вингеров против крайних ЦЗ. Так Дембеле спустя полчаса игры резким финтом заставил Алессандро сбить себя в собственной штрафной площади. До того "доги" попытались накрыть прессингом, что и создало пространство для атаки Усмана. С точки легко разобрался новоявленный лидер Парижа Витинья.

А через 3 минуты стало даже стыдно за хозяев. Барколя перехватил мяч на своей трети поля и протащил его до чужой. Атака все равно не выглядела опасно, ведь вышел выход 2 в 4. Но сонная защита "Лилля" ловила мух, пока Асенсио не обыгрался с Барколя, после чего последний забил свой 4-й гол в 3 матчах Лиги 1 этого сезона.

После перерыва картина игры немного подравнялась. "Лилль" уже не меньше владел мячом и пытался давить по левому краю гостей – где и малоопытный Бералдо, и новички Пачо и Невеш. Последний, кстати, впервые без ассиста. Моменты не то чтобы шли, хотя у Сантуша появился неожиданный шанс с острого угла. Но вышло забить у "Лилля" иначе. Жегрова в очередной раз проявил всю ширину своего таланта после сольного прохода и точного удара издали.

Впрочем, с камбеком, и даже его попыткой, у хозяев не задалось откровенно. Париж довольно легко удержал перевес даже при скользком счете, а напоследок Дезире Дуэ с лавки показал класс, ассистировав Коло Муани. 1:3. Париж все больше похож на настоящую команду.

Лилль: Шевалье, Алессандро, Манди (Менье, 65), Диаките, Харальдссон (Сахрауи, 46), Жегрова, Гудмундссон, Сантуш (Кабелла, 85), Гомес (Мукау, 46), Андре, Байо (Дэвид, 65)

ПСЖ: Доннарумма, Бералдо, Пачо, Маркиньос, Хакими (Меюлю, 84), Жоау Невеш (Фабиан Руис, 65), Витинья, Заир-Эмери, Барколя (Ли Кан Ин, 74), Асенсио (Дуэ, 65), Дембеле (Коло Муани, 74)