Мендеш: Заир-Эмери станет самым важным игроком ПСЖ в следующие 20 лет

Жорже Мендеш, агент полузащитника "Пари Сен-Жермен" Варрена Заира-Эмери, сделал прогноз, что его клиент проведет в столичном клубе всю свою карьеру.

"Он останется здесь надолго и станет самым важным игроком ПСЖ в следующие 20 лет", - цитирует Мендеша PSG Community со ссылкой на Canal +.

Заир-Эмери - воспитанник "ПСЖ". Действующее трудовое соглашение 18-летнего футболиста с парижанами рассчитано до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Варрен отличился одним забитым голом в трёх матчах.