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Мендеш: Заир-Эмери станет самым важным игроком ПСЖ в следующие 20 лет

Франция

Смелое предсказание

Мендеш: Заир-Эмери станет самым важным игроком ПСЖ в следующие 20 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Жорже Мендеш, агент полузащитника "Пари Сен-Жермен" Варрена Заира-Эмери, сделал прогноз, что его клиент проведет в столичном клубе всю свою карьеру.

"Он останется здесь надолго и станет самым важным игроком ПСЖ в следующие 20 лет", - цитирует Мендеша PSG Community со ссылкой на Canal +.

Заир-Эмери - воспитанник "ПСЖ". Действующее трудовое соглашение 18-летнего футболиста с парижанами рассчитано до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Варрен отличился одним забитым голом в трёх матчах.
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Жорже Мендеш Пари Сен-Жермен Варрен Заир-Эмери
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
02.09.2024 в 15:08
но это не точно
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
02.09.2024 в 15:08
но это не точно
Ответить
0
0

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