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Мендеш: Заир-Эмери станет самым важным игроком ПСЖ в следующие 20 лет
Смелое предсказание
Getty Images/Global Images Ukraine
Жорже Мендеш, агент полузащитника "Пари Сен-Жермен" Варрена Заира-Эмери, сделал прогноз, что его клиент проведет в столичном клубе всю свою карьеру. "Он останется здесь надолго и станет самым важным игроком ПСЖ в следующие 20 лет", - цитирует Мендеша PSG Community со ссылкой на Canal +. Заир-Эмери - воспитанник "ПСЖ". Действующее трудовое соглашение 18-летнего футболиста с парижанами рассчитано до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Варрен отличился одним забитым голом в трёх матчах.
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Опубликовал: Александр Бураков
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Nevermore (Донецк)
02.09.2024 в 15:08
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