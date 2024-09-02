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Опорный полузащитник ПСЖ близок к переходу в Аль-Иттихад
Договоренности между клубами уже достигнуты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Слухи о переходе Данилу Перейры ходили все лето, но в конце концов он остался в "Пари Сен-Жермен". Португальцем в течение лета интересовались "Порту", "Фенербахче", "Атлетико Мадрид" и "Монако", однако никто из них серьезных предложений по трансферу так и не присылал. Впрочем, опытный опорник все же может сменить клубную прописку.
По информации Foot Mercato, игрок "ПСЖ" находится на пути в Саудовскую Аравию. Действующие чемпионы Франции достигли договоренности с "Аль-Иттихадом" по трансферу футболиста, которая составит 5 млн евро. Сейчас ведутся переговоры между саудовской командой и представителем португальца по реализации перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Данилу Перейра провел 34 матча, где отметился забитым мячом и результативной передачей.
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