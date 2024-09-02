  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Опорный полузащитник ПСЖ близок к переходу в Аль-Иттихад
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Опорный полузащитник ПСЖ близок к переходу в Аль-Иттихад

Франция

Договоренности между клубами уже достигнуты

Опорный полузащитник ПСЖ близок к переходу в Аль-Иттихад

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Слухи о переходе Данилу Перейры ходили все лето, но в конце концов он остался в "Пари Сен-Жермен". Португальцем в течение лета интересовались "Порту", "Фенербахче", "Атлетико Мадрид" и "Монако", однако никто из них серьезных предложений по трансферу так и не присылал. Впрочем, опытный опорник все же может сменить клубную прописку.

По информации Foot Mercato, игрок "ПСЖ" находится на пути в Саудовскую Аравию. Действующие чемпионы Франции достигли договоренности с "Аль-Иттихадом" по трансферу футболиста, которая составит 5 млн евро. Сейчас ведутся переговоры между саудовской командой и представителем португальца по реализации перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Данилу Перейра провел 34 матча, где отметился забитым мячом и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Защитник Реала и сборной Франции выбыл на неопределенный срок из-за травмы
yellow-arrow
Мендеш: Заир-Эмери станет самым важным игроком ПСЖ в следующие 20 лет
yellow-arrow
Одной левой. Лилль — ПСЖ 1:3. Видео голов и обзор матча
Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Перейра Данилу “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости