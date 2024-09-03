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Дешам: Мбаппе еще не в лучшей форме, но он не робот и не супермен
Специалист высказался о новом игроке мадридского Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о форварде национальной команды и "Реала" Килиане Мбаппе.
"Сборная Франции выступает лучше, когда в составе есть Килиан. По собственному опыту могу сказать, что пребывание в сборной - это перерыв, который является полезным для многих игроков.
Очевидно, Килиан еще не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. У него есть способность воспринимать все, что происходит на поле и за его пределами. Но усталость может иметь значение".
Напомним, что сборная Франции 6 сентября сыграет против Италии в рамках первого тура Лиги Нации.
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