Дешам: Мбаппе еще не в лучшей форме, но он не робот и не супермен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о форварде национальной команды и "Реала" Килиане Мбаппе.

"Сборная Франции выступает лучше, когда в составе есть Килиан. По собственному опыту могу сказать, что пребывание в сборной - это перерыв, который является полезным для многих игроков.

Очевидно, Килиан еще не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. У него есть способность воспринимать все, что происходит на поле и за его пределами. Но усталость может иметь значение".