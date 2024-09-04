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От Де Дзерби - к Тете и Вербичу. Панатинаикос арендовал хавбека Марселя

Франция

У "зелёных" собирается неплохая банда

От Де Дзерби - к Тете и Вербичу. Панатинаикос арендовал хавбека Марселя

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Марселя" Аззедин Унаи перешёл в "Панатинаикос".

Марокканский футболист пополнил состав греческого клуба на правах годичной аренды. Сумма сделки составила 500 тыс евро, у "Панатинаикоса" остаётся право выкупа за 11,5 млн евро.

24-летний Унаи выступает за "Марсель" с 2023 года, и за это время принял участие в 44 матчах, отличившись тремя голами и одним ассистом.

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Источник:
Panathinaikos
Опубликовал: Александр Бураков
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