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От Де Дзерби - к Тете и Вербичу. Панатинаикос арендовал хавбека Марселя
У "зелёных" собирается неплохая банда
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Марселя" Аззедин Унаи перешёл в "Панатинаикос".
Марокканский футболист пополнил состав греческого клуба на правах годичной аренды. Сумма сделки составила 500 тыс евро, у "Панатинаикоса" остаётся право выкупа за 11,5 млн евро.
24-летний Унаи выступает за "Марсель" с 2023 года, и за это время принял участие в 44 матчах, отличившись тремя голами и одним ассистом.
Azzedine Ounahi is green ☘️#paofc #Panathinaikos #Ounahi_is_green pic.twitter.com/O3JK0TaZcU— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 4, 2024
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Источник:Panathinaikos
Опубликовал: Александр Бураков
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