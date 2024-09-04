От Де Дзерби - к Тете и Вербичу. Панатинаикос арендовал хавбека Марселя

Полузащитник "Марселя" Аззедин Унаи перешёл в "Панатинаикос".

Марокканский футболист пополнил состав греческого клуба на правах годичной аренды. Сумма сделки составила 500 тыс евро, у "Панатинаикоса" остаётся право выкупа за 11,5 млн евро.

24-летний Унаи выступает за "Марсель" с 2023 года, и за это время принял участие в 44 матчах, отличившись тремя голами и одним ассистом.