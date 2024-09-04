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Лион подписал опытного хавбека Марселя
Официально: Французский полузащитник сменил клуб в Лиге 1
фото из свободных источников
Центральный полузащитник Жордан Верету покинул "Марсель" и подписал контракт с "Лионом" до 30 июня 2026 года.
Как пишут СМИ, сумма трансфера составила 4 миллиона евро плюс дополнительные бонусы.
???? Jordan Veretout est Lyonnais ????????— Olympique Lyonnais (@OL) September 4, 2024
????️ https://t.co/ASr0gZUZOs#Veretout2026 pic.twitter.com/hM2YCZ6CgR
Верету также выступал за "Рому", "Фиорентину", "Астон Виллу" и "Нант". Футболист за всю свою карьеру забил 66 голов и отдал 63 ассиста в 518 матчах.
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