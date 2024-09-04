Лион подписал опытного хавбека Марселя

Центральный полузащитник Жордан Верету покинул "Марсель" и подписал контракт с "Лионом" до 30 июня 2026 года.

Как пишут СМИ, сумма трансфера составила 4 миллиона евро плюс дополнительные бонусы.

Верету также выступал за "Рому", "Фиорентину", "Астон Виллу" и "Нант". Футболист за всю свою карьеру забил 66 голов и отдал 63 ассиста в 518 матчах.