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Мбаппе прокомментировал ситуацию из ПСЖ по заработной плате
Я желаю им всего наилучшего (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию, которая сложилась с его бывшим клубом "ПСЖ".
"Проблемы с "ПСЖ" относительно зарплаты? Я могу сказать о них только хорошее. Я желаю им всего наилучшего", - цитирует Мбаппе журналист Фабрицио Романо.
Напомним, парижский клуб отказался выплатить футболисту оставшуюся часть заработной платы и бонусы за прошлый сезон.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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