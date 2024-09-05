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Ницца обязана выплатить 100 000 евро компенсации ивуарийскому клубу за нарушение соглашения

Франция

ФИФА стала на сторону африканского клуба

Ницца обязана выплатить 100 000 евро компенсации ивуарийскому клубу за нарушение соглашения

фото из свободных источников

Новина українською

ФИФА постановила, что "Ницца" должен выплатить ивуарийскому клубу "RAC Абиджан" почти 100 000 евро компенсации.

Такое решение было принято после рассмотрения жалобы ивуарийской команды о нарушении условий партнерства между клубами.

"Ницца" обязалась выплачивать 30% от суммы трансферов игроков, связанных с "RAC Абиджан". Однако, французский клуб не выполнил своих обязательств после продажи двух ивуарийских футболистов.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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