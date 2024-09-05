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Тренер сборной Франции обеспокоен ситуацией, которая сложилась с Адрианом Рабьо

Франция

Сейчас Рабьо без клуба и не тренируется в группе (с)

Тренер сборной Франции обеспокоен ситуацией, которая сложилась с Адрианом Рабьо

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

Тренер сборной Франции Дидье Дешам обеспокоен ситуацией, которая сложилась с Адрианом Рабьо.

"Он попал в несколько неловкую ситуацию. Его контракт с "Ювентусом" закончился, и его приглашали несколько команд... Но сейчас Рабьо без клуба и не тренируется в группе.

Я надеюсь, что он сможет быстро выбрать клуб, который затем сможет вернуть его к нам".

Напомним, что матч Франция - Италия состоится 6 сентября в 21:45 по киевскому времени.

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Франция Дидье Дешам Адриен Рабьо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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