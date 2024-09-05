Тренер сборной Франции обеспокоен ситуацией, которая сложилась с Адрианом Рабьо

Тренер сборной Франции Дидье Дешам обеспокоен ситуацией, которая сложилась с Адрианом Рабьо.

"Он попал в несколько неловкую ситуацию. Его контракт с "Ювентусом" закончился, и его приглашали несколько команд... Но сейчас Рабьо без клуба и не тренируется в группе.

Я надеюсь, что он сможет быстро выбрать клуб, который затем сможет вернуть его к нам".