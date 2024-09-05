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Тренер сборной Франции обеспокоен ситуацией, которая сложилась с Адрианом Рабьо
Сейчас Рабьо без клуба и не тренируется в группе (с)
Фото: twitter.com/equipedefrance
Тренер сборной Франции Дидье Дешам обеспокоен ситуацией, которая сложилась с Адрианом Рабьо.
"Он попал в несколько неловкую ситуацию. Его контракт с "Ювентусом" закончился, и его приглашали несколько команд... Но сейчас Рабьо без клуба и не тренируется в группе.
Я надеюсь, что он сможет быстро выбрать клуб, который затем сможет вернуть его к нам".
Напомним, что матч Франция - Италия состоится 6 сентября в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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