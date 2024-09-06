Ницца избежала штрафа из-за нарушения условий партнерства из ивуарийским клубом

Ранее ФИФА постановила, что "Ницца" должна выплатить ивуарийскому клубу «RAC Абиджан» почти 100 000 евро компенсации из-за нарушения условий партнерства между клубами.

Как сообщает L'Équipe, поскольку французы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), все санкции были временно отменены, а выписанный штраф больше не действителен.

Решение CAS еще не является окончательным, и дело продолжает рассматриваться.