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Ницца избежала штрафа из-за нарушения условий партнерства из ивуарийским клубом
Французы обжаловали решение ФИФА в CAS
фото из свободных источников
Ранее ФИФА постановила, что "Ницца" должна выплатить ивуарийскому клубу «RAC Абиджан» почти 100 000 евро компенсации из-за нарушения условий партнерства между клубами.
Как сообщает L'Équipe, поскольку французы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), все санкции были временно отменены, а выписанный штраф больше не действителен.
Решение CAS еще не является окончательным, и дело продолжает рассматриваться.
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Источник:L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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