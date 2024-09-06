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Ницца избежала штрафа из-за нарушения условий партнерства из ивуарийским клубом

Франция

Французы обжаловали решение ФИФА в CAS

Ницца избежала штрафа из-за нарушения условий партнерства из ивуарийским клубом

фото из свободных источников

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Ранее ФИФА постановила, что "Ницца" должна выплатить ивуарийскому клубу «RAC Абиджан» почти 100 000 евро компенсации из-за нарушения условий партнерства между клубами.

Как сообщает L'Équipe, поскольку французы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), все санкции были временно отменены, а выписанный штраф больше не действителен.

Решение CAS еще не является окончательным, и дело продолжает рассматриваться.

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ФИФА CAS Ницца
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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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