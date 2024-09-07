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Лион выровнял уволить спортивного директора: все из-за конфликта с владельцем
Дэвид Фрио покинул пост спортивного директора
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 6 сентября, французский клуб "Лион" сообщил об увольнении спортивного директора Давида Фрио.
Это решение стало результатом длительного конфликта с владельцем клуба Джоном Текстором.
Как сообщает издание L'Équipe, в последние месяцы отношения между Фрио и Текстором постоянно ухудшались. Переломным моментом стала неспособность спортивного директора перевести из клуба высокооплачиваемых игроков во время летнего трансферного окна.
Напомним, Фрио присоединился к "Лиону" зимой 2023 года. До этого специалист работал на аналогичной должности в "Марселе".
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