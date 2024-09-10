  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Французская федерация футбола получила разрешение ФИФА на эксперимент, который позволит арбитрам объяснять решения VAR
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Французская федерация футбола получила разрешение ФИФА на эксперимент, который позволит арбитрам объяснять решения VAR

Франция

Решение о внедрении системы в Лиге 1 и Лиге 2 будет принимать LFP

Французская федерация футбола получила разрешение ФИФА на эксперимент, который позволит арбитрам объяснять решения VAR

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло сообщил о положительном решении ФИФА относительно проведения эксперимента с использованием звуковой системы на стадионах, которая позволит арбитрам объяснять решения, принятые после вмешательства системы VAR.

Цель эксперимента - улучшить взаимодействие между арбитрами и зрителями, как на стадионе, так и у телеэкранов. Эта технология уже была успешно применена во время Олимпийских игр во Франции.

Однако, будет ли эта система внедрена в Лиге 1 и Лиге 2, будет решать Французская профессиональная футбольная лига (LFP).

Важно отметить, что арбитры не будут обязаны объяснять все свои решения. Звуковая система будет использоваться лишь для разъяснения ситуаций, связанных с вмешательством системы VAR.

Как заявил Диалло, федерации отказала IFAB, организации, которая регулирует правила игры, в разрешении на более полную систему, которая бы позволяла слышать арбитра на протяжении всего матча.

Читайте такжеДидье Дешам о свисте болельщиков во время игры с Бельгией: Я не думаю, что это на пользу французской команде
По теме
yellow-arrow
Украина в Лиге наций, Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
yellow-arrow
Лион выровнял уволить спортивного директора: все из-за конфликта с владельцем
yellow-arrow
Ницца избежала штрафа из-за нарушения условий партнерства из ивуарийским клубом
Франция LFP
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости