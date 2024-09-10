Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Французская федерация футбола получила разрешение ФИФА на эксперимент, который позволит арбитрам объяснять решения VAR
Решение о внедрении системы в Лиге 1 и Лиге 2 будет принимать LFP
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло сообщил о положительном решении ФИФА относительно проведения эксперимента с использованием звуковой системы на стадионах, которая позволит арбитрам объяснять решения, принятые после вмешательства системы VAR.
Цель эксперимента - улучшить взаимодействие между арбитрами и зрителями, как на стадионе, так и у телеэкранов. Эта технология уже была успешно применена во время Олимпийских игр во Франции.
Однако, будет ли эта система внедрена в Лиге 1 и Лиге 2, будет решать Французская профессиональная футбольная лига (LFP).
Важно отметить, что арбитры не будут обязаны объяснять все свои решения. Звуковая система будет использоваться лишь для разъяснения ситуаций, связанных с вмешательством системы VAR.
Как заявил Диалло, федерации отказала IFAB, организации, которая регулирует правила игры, в разрешении на более полную систему, которая бы позволяла слышать арбитра на протяжении всего матча.
Популярное сейчас
- Чехия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.09.2024
- "Он людей держит за рабов и платит копеечные зарплаты": Поворознюк проиграл суд против Гордона из-за интервью
- Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины
- Украина в Лиге наций, Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре