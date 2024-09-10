Французская федерация футбола получила разрешение ФИФА на эксперимент, который позволит арбитрам объяснять решения VAR

Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло сообщил о положительном решении ФИФА относительно проведения эксперимента с использованием звуковой системы на стадионах, которая позволит арбитрам объяснять решения, принятые после вмешательства системы VAR.

Цель эксперимента - улучшить взаимодействие между арбитрами и зрителями, как на стадионе, так и у телеэкранов. Эта технология уже была успешно применена во время Олимпийских игр во Франции.

Однако, будет ли эта система внедрена в Лиге 1 и Лиге 2, будет решать Французская профессиональная футбольная лига (LFP).

Важно отметить, что арбитры не будут обязаны объяснять все свои решения. Звуковая система будет использоваться лишь для разъяснения ситуаций, связанных с вмешательством системы VAR.

Как заявил Диалло, федерации отказала IFAB, организации, которая регулирует правила игры, в разрешении на более полную систему, которая бы позволяла слышать арбитра на протяжении всего матча.