УЕФА оштрафовала два европейских клуба из-за нарушения правил

УЕФА оштрафовала два европейских клуба - "Марсель" и "Астон Виллу". Причиной наказания стало нарушение сроков подачи финансовой отчетности в Орган финансового контроля клубов (CFCB).

Несмотря на то, что оба клуба в конце концов предоставили необходимые документы за 2023 год, но они сделали это с опозданием.

За это нарушение "Марсель" был оштрафован на 20 000 евро, а "Астон Вилла" - на 60 000 евро.