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УЕФА оштрафовала два европейских клуба из-за нарушения правил

Франция

Клубы нарушили сроки подачи финансовой отчетности

УЕФА оштрафовала два европейских клуба из-за нарушения правил

twitter.com/OM_Officiel

Новина українською

УЕФА оштрафовала два европейских клуба - "Марсель" и "Астон Виллу". Причиной наказания стало нарушение сроков подачи финансовой отчетности в Орган финансового контроля клубов (CFCB).

Несмотря на то, что оба клуба в конце концов предоставили необходимые документы за 2023 год, но они сделали это с опозданием.

За это нарушение "Марсель" был оштрафован на 20 000 евро, а "Астон Вилла" - на 60 000 евро.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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