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Болельщики критикуют Астон Виллу из-за высоких цен на билеты на матчи Лиги Чемпионов
Руководство клуба объяснило эту ситуацию
Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"
"Астон Вилла" оказалась в центре внимания после того, как объявила о значительном повышении цен на билеты матчей Лиги Чемпионов.
Несмотря на негативную реакцию болельщиков, руководство клуба настаивает на необходимости таких мер для обеспечения финансовой стабильности и конкурентоспособности.
Стоимость билетов на домашние матчи Лиги Чемпионов "Астон Виллы" достигает 97 фунтов стерлингов.
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