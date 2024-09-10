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Президент Лиги профессионального футбола Франции решил сократить себе зарплату
Сумма сокращения заработной платы не разглашается
Венсан Лабрюн, который переизбран сегодня, 10 сентября, на должность президента Лиги профессионального футбола Франции (LFP), объявил о своем решении сократить свою зарплату.
Лабрюн раскритиковали из-за того, как он вел переговоры относительно прав на вещание матчей Лиги 1. В частности, его обвиняли в затягивании переговоров и заключении некоторых соглашений уже после начала нового сезона. Это вызвало недовольство среди клубов и привело к потере потенциальных доходов.
Решение Венсана сократить зарплату можно рассматривать как попытку Лабрюна загладить свою вину и восстановить доверие клубов.
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