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Президент Лиги профессионального футбола Франции решил сократить себе зарплату

Франция

Сумма сокращения заработной платы не разглашается

Президент Лиги профессионального футбола Франции решил сократить себе зарплату

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Венсан Лабрюн, который переизбран сегодня, 10 сентября, на должность президента Лиги профессионального футбола Франции (LFP), объявил о своем решении сократить свою зарплату.

Лабрюн раскритиковали из-за того, как он вел переговоры относительно прав на вещание матчей Лиги 1. В частности, его обвиняли в затягивании переговоров и заключении некоторых соглашений уже после начала нового сезона. Это вызвало недовольство среди клубов и привело к потере потенциальных доходов.

Решение Венсана сократить зарплату можно рассматривать как попытку Лабрюна загладить свою вину и восстановить доверие клубов.

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Франция LFP Венсан Лабрюн
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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