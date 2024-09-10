Президент Лиги профессионального футбола Франции решил сократить себе зарплату

Венсан Лабрюн, который переизбран сегодня, 10 сентября, на должность президента Лиги профессионального футбола Франции (LFP), объявил о своем решении сократить свою зарплату.

Лабрюн раскритиковали из-за того, как он вел переговоры относительно прав на вещание матчей Лиги 1. В частности, его обвиняли в затягивании переговоров и заключении некоторых соглашений уже после начала нового сезона. Это вызвало недовольство среди клубов и привело к потере потенциальных доходов.

Решение Венсана сократить зарплату можно рассматривать как попытку Лабрюна загладить свою вину и восстановить доверие клубов.

