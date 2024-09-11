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Атакующий полузащитник Лиона отказался переходить в Галатасарай
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом Райан Шерки находился в поле зрения немалого количества европейских клубов, в частности "ПСЖ", "Фулхэма", "РБ Лейпциг", "Лацио" и другие, однако футболист так и остался в "Лионе". Французский полузащитник отказался от многих вариантов, поскольку ожидал предложения от дортмундской "Боруссии", которое так и не поступило.
Сообщается, что недавно "Галатасарай" также попытался приобрести игрока, однако он отказался переходить к турецкому гранду. Этот сезон футболист проведет в "Лионе", где готовятся предложить полузащитнику новое соглашение, поскольку его действующий контракт истекает летом следующего года.
Добавим, что в прошлом сезоне Райан Шерки провел 39 поединков, где он отметился 3 голами и 9 ассистами.
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