Финансовый директор ПСЖ собирается перейти в Манчестер Юнайтед

"Пари Сен-Жермен" может потерять еще одного члена команды.

Ожидается, что финансовый директор Марк Армстронг покинет "Парк де Пренс", поскольку специалист готовится присоединиться к "Манчестер Юнайтед", принадлежащему INEOS.

Британец, который был назначен на его нынешнюю должность в "ПСЖ" еще в 2022 году, близок к переезду в Великобританию.