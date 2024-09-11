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Финансовый директор ПСЖ собирается перейти в Манчестер Юнайтед
Марк Армстронг может переехать в Великобританию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
"Пари Сен-Жермен" может потерять еще одного члена команды.
Ожидается, что финансовый директор Марк Армстронг покинет "Парк де Пренс", поскольку специалист готовится присоединиться к "Манчестер Юнайтед", принадлежащему INEOS.
Британец, который был назначен на его нынешнюю должность в "ПСЖ" еще в 2022 году, близок к переезду в Великобританию.
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