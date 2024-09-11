Мбаппе отказался от попыток мирного решения конфликта с ПСЖ относительно невыплаченных средств

Нападающего мадридского "Реала" Килиан Мбаппе конфликт с йог бывшим клубом "Пари Сен-Жермен".

Футболист обратился в юридический комитет LFP с требованием взыскать с "ПСЖ" около 55 миллионов евро, которые клуб задолжал ему в виде заработной платы и бонусов.

"Пари Сен-Жермен", в свою очередь, утверждает, что форвард согласился на отказ от средств в обмен на возможность покинуть команду как свободный агент. Мбаппе подтверждал эту информацию ранее, однако сейчас отказался от предварительных договоренностей, поскольку соглашение между французским клубом было заключено устно.