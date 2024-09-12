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Лилль продлил контракт с центральным защитником Бафоде Диаките
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хотя трансферное окно в ведущих лигах Европы завершилось, это не мешает клубам работать над продлением соглашений со своими игроками. В частности, "Лилль" продлил контракт с центральным защитником Бафоде Диаките. Новое соглашение будет действовать до конца июня 2028 года.
"Я очень счастлив, мне хорошо в "Лилле". В свое время я приехал сюда с целью найти свое место в команде. Как только мне дали шанс, я за него ухватился и с тех пор знаю, что нужно постоянно работать, чтобы удержать его и продолжать прогрессировать", - заявил 23-летний француз после продления соглашения.
????La SUPER nouvelle du jour ????— LOSC (@losclive) September 12, 2024
Le LOSC est ravi d'officialiser la prolongation de Bafodé Diakité ! ❤️Notre numéro 18 a étendu son bail de 2 saisons avec le Club.
Il est désormais engagé jusqu’en 2028 ????
Bravo à toi, Bafo' !
➡️Lire le communiqué : https://t.co/AKL28Asu7e pic.twitter.com/EPJjmCaP5r
Добавим, что в новом сезоне Бафоде Диаките успел сыграть в 7 поединках, где отметился голом и результативной передачей.
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