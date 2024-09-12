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Лилль продлил контракт с центральным защитником Бафоде Диаките

Франция

Об этом говорится на сайте клуба

Лилль продлил контракт с центральным защитником Бафоде Диаките

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хотя трансферное окно в ведущих лигах Европы завершилось, это не мешает клубам работать над продлением соглашений со своими игроками. В частности, "Лилль" продлил контракт с центральным защитником Бафоде Диаките. Новое соглашение будет действовать до конца июня 2028 года.

"Я очень счастлив, мне хорошо в "Лилле". В свое время я приехал сюда с целью найти свое место в команде. Как только мне дали шанс, я за него ухватился и с тех пор знаю, что нужно постоянно работать, чтобы удержать его и продолжать прогрессировать", - заявил 23-летний француз после продления соглашения.

Добавим, что в новом сезоне Бафоде Диаките успел сыграть в 7 поединках, где отметился голом и результативной передачей.

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Лилль
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Источник:
Лілль
Опубликовал: Александр Гресь
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