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ПСЖ обязан выплатить Мбаппе 55 миллионов евро компенсации

Франция

LFP вынесла решение в пользу Мбаппе

ПСЖ обязан выплатить Мбаппе 55 миллионов евро компенсации

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этим летом Килиан Мбаппе покинул "ПСЖ" и присоединился к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента. Но французский клуб задолжал футболисту заработную плату.

Во время судебного заседания, которое состоялось 12 сентября, LFP вынесла решение в пользу Мбаппе, обязав "ПСЖ" выплатить игроку 55 миллионов евро долга.

Добавим, что ранее "Пари Сен-Жермен" утверждал, что форвард согласился на отказ от средств в обмен на возможность покинуть команду как свободный агент.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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