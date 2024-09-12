ПСЖ обязан выплатить Мбаппе 55 миллионов евро компенсации

Этим летом Килиан Мбаппе покинул "ПСЖ" и присоединился к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента. Но французский клуб задолжал футболисту заработную плату.

Во время судебного заседания, которое состоялось 12 сентября, LFP вынесла решение в пользу Мбаппе, обязав "ПСЖ" выплатить игроку 55 миллионов евро долга.



Добавим, что ранее "Пари Сен-Жермен" утверждал, что форвард согласился на отказ от средств в обмен на возможность покинуть команду как свободный агент.