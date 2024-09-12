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Франк Рибери получил тренерскую лицензию УЕФА-А
Футболист сделал очередной шаг в своей карьере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный французский футболист Франк Рибери получил тренерскую лицензию УЕФА-А.
Лицензия УЕФА-А позволяет ее владельцам возглавлять молодежные команды до 18 лет, резервные команды клубов высшего дивизиона и профессиональные клубы вторых дивизионов.
Тренерская лицензия УЕФА является обязательной во Франции для получения BEPF - сертификата профессионального футбольного тренера - лицензии старшего тренера Франции.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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