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Франк Рибери получил тренерскую лицензию УЕФА-А

Франция

Футболист сделал очередной шаг в своей карьере

Франк Рибери получил тренерскую лицензию УЕФА-А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный французский футболист Франк Рибери получил тренерскую лицензию УЕФА-А.

Лицензия УЕФА-А позволяет ее владельцам возглавлять молодежные команды до 18 лет, резервные команды клубов высшего дивизиона и профессиональные клубы вторых дивизионов.

Тренерская лицензия УЕФА является обязательной во Франции для получения BEPF - сертификата профессионального футбольного тренера - лицензии старшего тренера Франции.

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Франк Рибери
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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