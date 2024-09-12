  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Тулуза объявила о продлении контракта со своим главным тренером
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тулуза объявила о продлении контракта со своим главным тренером

Франция

Официально

Тулуза объявила о продлении контракта со своим главным тренером

ФК "Тулуза"

Новина українською

"Тулуза" объявила о продлении контракта с главным тренером Карлесом Мартинесом Новелом.

Мартинес Новель присоединился к тренерскому штабу "Тулузы" в декабре 2022 года, а с лета 2023 года стал главным тренером. Под его руководством клуб достиг значительных успехов:

  • 11-е место в Лиге 1: Лучший результат команды за последние 10 лет.
  • Выход в плей-офф Лиги Европы.
  • Сенсационная победа над "Ливерпулем" (3:2) на групповом этапе Лиги Европы.
По теме
yellow-arrow
Франк Рибери получил тренерскую лицензию УЕФА-А
yellow-arrow
ПСЖ обязан выплатить Мбаппе 55 миллионов евро компенсации
yellow-arrow
Лилль продлил контракт с центральным защитником Бафоде Диаките
Тулуза
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Тoulouse
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости