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Тулуза объявила о продлении контракта со своим главным тренером
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ФК "Тулуза"
"Тулуза" объявила о продлении контракта с главным тренером Карлесом Мартинесом Новелом.
Мартинес Новель присоединился к тренерскому штабу "Тулузы" в декабре 2022 года, а с лета 2023 года стал главным тренером. Под его руководством клуб достиг значительных успехов:
- 11-е место в Лиге 1: Лучший результат команды за последние 10 лет.
- Выход в плей-офф Лиги Европы.
- Сенсационная победа над "Ливерпулем" (3:2) на групповом этапе Лиги Европы.
L'entraîneur des Violets @carlesmnovell prolonge l'aventure au TéFéCé ✍️???? pic.twitter.com/6o3Lcm7HHC— Toulouse FC (@ToulouseFC) September 12, 2024
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Источник:Тoulouse
Опубликовал: Екатерина Власова
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