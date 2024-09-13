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Спортдир ПСЖ: Осимхен? Мы были очень довольны Рамушем, Коло Муани и Асенсио

Франция

Усиление не требовалось

Спортдир ПСЖ: Осимхен? Мы были очень довольны Рамушем, Коло Муани и Асенсио

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Луиш Кампуш объяснил отказ от идеи подписания нигерийского форварда Виктора Осимхена.

"Осимхен рассматривался как один из вариантов, но мы так и не отправили никаких предложений.

Мы были очень довольны Гонсалу Рамушем, Коло Муани и Марко Асенсио", — цитирует Кампуша SportItalia.

Напомним, в начале сентября Осимхен присоединился на правах аренды из "Наполи" в "Галатасарай".

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Марко Асенсио Пари Сен-Жермен Виктор Осимхен Луиш Кампуш Гонсалу Рамуш Рандаль Коло Муани
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Источник:
SportItalia
Опубликовал: Александр Бураков
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