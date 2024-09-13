Спортдир ПСЖ: Осимхен? Мы были очень довольны Рамушем, Коло Муани и Асенсио

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Луиш Кампуш объяснил отказ от идеи подписания нигерийского форварда Виктора Осимхена.

"Осимхен рассматривался как один из вариантов, но мы так и не отправили никаких предложений.

Мы были очень довольны Гонсалу Рамушем, Коло Муани и Марко Асенсио", — цитирует Кампуша SportItalia.