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Спортдир ПСЖ: Осимхен? Мы были очень довольны Рамушем, Коло Муани и Асенсио
Усиление не требовалось
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Луиш Кампуш объяснил отказ от идеи подписания нигерийского форварда Виктора Осимхена.
"Осимхен рассматривался как один из вариантов, но мы так и не отправили никаких предложений.
Мы были очень довольны Гонсалу Рамушем, Коло Муани и Марко Асенсио", — цитирует Кампуша SportItalia.
Напомним, в начале сентября Осимхен присоединился на правах аренды из "Наполи" в "Галатасарай".
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Источник:SportItalia
Опубликовал: Александр Бураков
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