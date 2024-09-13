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Президент Тулузы - о продолжении сотрудничества с главным тренером: Он привлекает все больше внимания в Европе

Франция
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Комолли прокомментировал продление контракта с Карлесом

Президент Тулузы - о продолжении сотрудничества с главным тренером: Он привлекает все больше внимания в Европе

Toulouse FC

Новина українською

Дамьен Комолли, президент ФК "Тулуза" высказался о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Карлесом Мартинесом Новелом.

"Мы рады, что Карлес и его команда подписали долгосрочные контракты. Он тренер, который полностью соответствует стилю игры, который мы пытались внедрить уже несколько лет.

Он тренер, который привлекает все больше внимания в Европе, который может помочь нашим игрокам совершенствоваться".

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Источник:
Toulouse FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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