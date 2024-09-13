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Президент Тулузы - о продолжении сотрудничества с главным тренером: Он привлекает все больше внимания в Европе
Комолли прокомментировал продление контракта с Карлесом
Toulouse FC
Дамьен Комолли, президент ФК "Тулуза" высказался о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Карлесом Мартинесом Новелом.
"Мы рады, что Карлес и его команда подписали долгосрочные контракты. Он тренер, который полностью соответствует стилю игры, который мы пытались внедрить уже несколько лет.
Он тренер, который привлекает все больше внимания в Европе, который может помочь нашим игрокам совершенствоваться".
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Источник:Toulouse FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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