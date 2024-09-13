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ПСЖ под угрозой трансферного бана из-за долга перед Мбаппе

Франция
Обновлено

Об этом сообщает издание L'Équipe

ПСЖ под угрозой трансферного бана из-за долга перед Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" может столкнуться с серьезными последствиями из-за конфликта с бывшим игроком Килианом Мбаппе.

Как сообщает издание L'Équipe, Лига футбола Франции (LFP) обязала "Пари Сен-Жермен" выплатить Мбаппе 55 миллионов евро невыплаченной заработной платы и премиальных. Если парижане не выполнят это решение в течение восьми дней, они рискуют получить запрет на трансферы.

"Пари Сен-Жермен" имеет право обжаловать решение LFP, однако, по информации L'Équipe, клуб не планирует этого делать.

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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