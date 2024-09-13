Марокканский защитник хочет остаться в ПСЖ: переговоры о новом контракте продолжаются

25-летний марокканский правый защитник Ашраф Хакими хочет продолжить свою карьеру в "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает французское издание Le Parisien, игрок чувствует себя счастливым в столичном клубе и готов подписать новый контракт.

Несмотря на то, что договоренность еще не достигнута, переговоры между игроком и руководством "ПСЖ" еще продолжаются, но обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Добавим, что у игрока контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.