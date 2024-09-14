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Лига 1. ПСЖ – Брест 3:1. Раз в год и Дембеле приносит результат

Франция

Дубль Усмана приносит 4-ю победу кряду

Лига 1. ПСЖ – Брест 3:1. Раз в год и Дембеле приносит результат

Фото: PSG Inside, X

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 4-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Брест 3:1

Голы: Дембеле 42, 74, Руис 73 – Дель Кастийо 29 (п)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш (Пачо, 63), Бералдо, Шкриньяр, Хакими, Жоау Невеш (Меюлю, 80), Фабиан Руис, Ли Кан Ин, Барколя (Дуэ, 63), Асенсио (Коло Муани, 71), Дембеле (Мбайе, 80)

Брест: Бизот, Айдара, Ле Кардиналь, Шардонне, Лала, Маньетти, Фернандеш (Сала, 80), Камара (Мартен, 80), Дель Кастийо (Думбия, 68), Сима (Перейра Лаже, 57), Ажорк (Балде, 68)

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