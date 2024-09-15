Лига 1. Ренн снова силен дома, первая победа Тулузы и первое очко Анже

Лига 1. 4-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Монпелье 3:0

Голы: Блас 24, Калимуэндо 35, Гренбек 60

Ренн: Манданда, Сейду, Ву, Хатебур, Трюффер (Нагида, 82), Матусива (Джеймс, 89), Сантамария, Ассиньон, Гренбек (Жота, 68), Блас (Камара, 82), Калимуэндо (Гуири, 68)

Монпелье: Лекомт, Сако, Саньян, Тшато (Шеннаи, 88), Джодич, Файяд (Иссуфу, 67), Нжингула (Хазри, 86), Кулибали (Ферри, 67), Саванье, Норден, Адамс

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Гавр 2:0

Голы: Бабика 70, Гбохо 86

Нант, Божуар

Нант – Реймс 1:2

Голы: Гомес 28 – Мунеци 34, Накамура 90+1

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Анже 1:1

Голы: Нанаси 31 – Дьенг 62

Существенно обновленный за лето "Ренн" снова доказал свою зависимость от поддержки родных трибун. Подопечные Жульена Стефана добыли вторую кряду разгромную победу на "Роазон Парк", расправившись с "Монпелье" ровно за час. "Палладины" прибыли в Бретань с существенными кадровыми потерями, но судя по игре, ловить им этим вечером все равно было нечего.

"Ренн" начал с агрессивных наступлений флангами. Слева буйную активность развил Гренбек, игравший одну из десяток. Справа латераль Ассиньон минимум трижды за тайм опасно простреливал. Эти двое и организовали оба взятия ворот до перерыва. После паса Ассиньон Гренбек заработал стандарт в пределе полукруга перед штрафной. А Блас после касания датского новичка красиво запустил в угол. Второй гол пришел после подачи Ассиньона и крутого финишинга головой в исполнении Калимуэндо.

"Монпелье" отвечал лишь активностью Саванье. Тежи нанес единственный опасный удар под перекладину ворот Манданда, также активно (и безуспешно) искал передачами Адамса и качественно исполнял стандарты. С последнего пришел мяч после перерыва, но он был забит с офсайда. "Ренн" почувствовал опасность и вскоре поставил точку усилиями Гренбека в контратаке. 3:0.

В других матчах игрового дня "Тулуза" добыла первую победу в сезоне против "Гавра". "Тулуза" снова испытывала проблемы в атаке, но им все же добить соперника в последние 20 минут. Шави Бабика вышел вторым форвардом и тут же отплатил тренеру за смелость забитым голом. А Гбохо снял вопросы за 5 минут до конца.

"Анже" набрал первый пункт после возвращения, сумев отыграться в Страсбуре. А японский дуэт вингеров "Реймса" Накамура и Ито вырвали совсем не очевидную победу на "Божуаре", где "канарейки" Антуана Комбуаре провели сильный первый тайм и ничем не были хуже после перерыва.