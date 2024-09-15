Лига 1. 4-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Лион 0:0

Ланс: Самба, Медина, Хусанов, Гради, Давид Кошта (Оджедиран, 58), Мачадо, Диуф (Эль-Энауи, 85), Томассон (Зарури, 84), Франковски, Саид (Лабо-Ласкари, 70), Сотока (Сатриано, 84)

Лион: Лукас Перри, Ниакате, Чалета-Цар, Мата, Абнер (Фофана, 80), Толиссо (Верету, 65), Матич (Тессманн, 88), Какре, Мэйтленд-Найлз, Ляказетт, Орбан (Микаутадзе, 65)

Два тяжелых поражения на старте сезона заставили всерьез обеспокоиться о "Лионе", который в играх с "Ренном" (3:0) и "Монако" (0:2) выглядел ровно настолько же безнадежно, как и на старте прошлого сезона. Тогда после тяжелой комы команду реанимировал Пьера Сажа. Но поскольку лечили симптомы, а не болезнь, то ремиссия могла закончиться в любой момент.

Но все же "Лион" оказался годным. Не для боев на передовой Лиги 1, но достаточно, чтобы спокойно скатать ничейку на "Боллар-Делелис", самом непростом стадионе для выезда во Франции последних лет. С момента перехода Пьера Сажа на тройку центрбеков большинство трудностей, особенно в обороне, удалось замаскировать. Да, выигранная перестрелка со счетом 4:3 у "Страсбура" до международной паузы не была примером лучшей игры.

Но не забываем про специфику работы Сажа и его тяга к созданию дисбалансов в игре, с помощью которых он умеет обострить когда нужно, и спасти не один начисто проигранный матч. Против команд с составами более низкого качества стратегия более чем разумная. Сегодня же была попытка наоборот утихомирить "Ланс". И попытка качественная.

"Ланс" Уилла Стилла снова впечатлил балансом и слаженностью. Но отрезками "кроваво-золотые" уж слишком напоминали бывший клуб их наставника "Реймса". Не в смысле игровых механизмов, а в плане какой-то нетипичной для "Ланса" скромности. Уж многовато уважения "Лиону" и мало попыток навязать свою игру. "Ланс" Эса был куда азартнее. Другой дело, что с ними и сейчас полный порядок. Победить их действительно трудно.