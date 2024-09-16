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Адриен Рабьо подпишет контракт с Марселем
Полузащитник вернется во Францию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Похоже, что трансферная сага вокруг Адриена Рабьо подошла к концу. Неоднократно появлялись слухи относительно его переезда в Премьер-лигу, однако 29-летний полузащитник выбрал другой путь.
Бывший игрок "Ювентуса" достиг принципиальной договоренности с французским "Марселем". "Бело-голубые" подпишут футболиста уже после прохождения медицинского обследования.
L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec ???????????????????????? ???????????????????????? pour la venue au club du milieu international français.— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2024
Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale.
Добавим, что в прошлом сезоне Адриен Рабьо провел 35 поединков, где отличился 5 голами и 3 ассистами.
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