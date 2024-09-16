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Адриен Рабьо подпишет контракт с Марселем

Франция

Полузащитник вернется во Францию

Адриен Рабьо подпишет контракт с Марселем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Похоже, что трансферная сага вокруг Адриена Рабьо подошла к концу. Неоднократно появлялись слухи относительно его переезда в Премьер-лигу, однако 29-летний полузащитник выбрал другой путь.

Бывший игрок "Ювентуса" достиг принципиальной договоренности с французским "Марселем". "Бело-голубые" подпишут футболиста уже после прохождения медицинского обследования.

Добавим, что в прошлом сезоне Адриен Рабьо провел 35 поединков, где отличился 5 голами и 3 ассистами.

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Марсель Адриен Рабьо
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Источник:
Марсель
Опубликовал: Александр Гресь
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