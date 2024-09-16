Владелец Лиона: Это будет провал, если мы не выиграем Лигу 1

Владелец "Лиона" Джон Текстор уже озвучил цели команды на текущий сезон.

"Вы можете провести успешный сезон, даже если вам не удастся достичь поставленных целей", - начал Текстор. "Но это будет неудача, если мы не вернемся в Лигу чемпионов; это будет провал, если мы не выиграем Лигу".