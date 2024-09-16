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Владелец Лиона: Это будет провал, если мы не выиграем Лигу 1

Франция

Команда настроена выиграть Лигу 1

Владелец Лиона: Это будет провал, если мы не выиграем Лигу 1

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Лиона" Джон Текстор уже озвучил цели команды на текущий сезон.

"Вы можете провести успешный сезон, даже если вам не удастся достичь поставленных целей", - начал Текстор. "Но это будет неудача, если мы не вернемся в Лигу чемпионов; это будет провал, если мы не выиграем Лигу".

Сейчас "Лион" отстает от лидера Лиги 1, "ПСЖ", на восемь очков.

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Лига чемпионов Лион Лига 1 Джон Текстор
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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